Сеть газовых заправок в Удмуртии вырастет почти в три раза

В настоящее время в республике действуют 9 АГНКС.

Ижевск. Удмуртия. До 2024 года сеть автомобильных газонаполнительных станций в Удмуртии должна вырасти почти в три раза. Как написал на своей странице в Фейсбуке министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев, в настоящее время в регионе уже построено 9 АГНКС.

До конца этого года планируется утвердить сеть размещения газовых заправок, а до 2024 года в республике должны работать 25 станций.

Министр также сообщил, что Удмуртия вошла в число 27 регионов России, реализующих программу по развитию рынка газомоторного топлива. Из федерального бюджета на ее внедрение субъекты до 2024 года получат 50 млрд рублей.