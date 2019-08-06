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Сильные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии во вторник

07:15, 06 августа, 2019
Ксения Чернова
Сильные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии во вторник
07:15, 06 августа, 2019
Ксения Чернова
468
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: wikimedia.org
468
0

Столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Сильные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии во вторник, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По республике и в Ижевске ожидаются продолжительные сильные дожди, усиление юго-западного ветра», - предупредили синоптики.

Порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше +9, +14 градусов по Цельсию.

07:15, 06 августа, 2019
Ксения Чернова
468
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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