Столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. Сильные дожди и ветер ожидаются в Удмуртии во вторник, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«По республике и в Ижевске ожидаются продолжительные сильные дожди, усиление юго-западного ветра», - предупредили синоптики.

Порывы ветра будут достигать скорости в 15-20 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше +9, +14 градусов по Цельсию.