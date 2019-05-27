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КВНщики из Ижевска не попали в полуфинал Высшей лиги «Клуба весёлых и находчивых»

10:28, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
10:28, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
161
0
#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#новости\n#КВН\n#КВН Удмуртии\n#Ульяновск
Фото: vk.com/7yas_ulsk
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Команда «Селивановы» заняла последнее место в 1/4 финала.

Ижевск. Удмуртия. Ульяновская команда КВН «Селивановы», за которую выступают несколько ребят из Ижевска, не прошла в полуфинал Высшей лиги. Заключительный четвертьфинал показали в эфире Первого канала в воскресенье, 26 мая.

По итогам «Приветствия», «Музыкального биатлона», «Знакомого сюжета» и «Музыкального финала» «Селивановы» заняли последнее место.

«К сожалению, наш сезон в Высшей лиге завершился на этапе 1/4 финала. Это не конец, мы будем расти и делать хорошо для вас! Спасибо за поддержку и добрые слова! Мы всё видим, читаем, чувствуем, благодарим», - написали КВНщики в своей группе ВКонтакте.

Напомним, о том, что команда попала в Высшую лигу КВН, стало известно в январе. 

10:28, 27 мая, 2019
Диана Ворончихина
161
0
#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#новости\n#КВН\n#КВН Удмуртии\n#Ульяновск
МирТесен

 

 

 


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