КВНщики из Ижевска не попали в полуфинал Высшей лиги «Клуба весёлых и находчивых»

Команда «Селивановы» заняла последнее место в 1/4 финала.

Ижевск. Удмуртия. Ульяновская команда КВН «Селивановы», за которую выступают несколько ребят из Ижевска, не прошла в полуфинал Высшей лиги. Заключительный четвертьфинал показали в эфире Первого канала в воскресенье, 26 мая.

По итогам «Приветствия», «Музыкального биатлона», «Знакомого сюжета» и «Музыкального финала» «Селивановы» заняли последнее место.

«К сожалению, наш сезон в Высшей лиге завершился на этапе 1/4 финала. Это не конец, мы будем расти и делать хорошо для вас! Спасибо за поддержку и добрые слова! Мы всё видим, читаем, чувствуем, благодарим», - написали КВНщики в своей группе ВКонтакте.

Напомним, о том, что команда попала в Высшую лигу КВН, стало известно в январе.