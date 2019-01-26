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КВНщики из Ижевска сыграют в высшей лиге «Клуба весёлых и находчивых»

13:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
13:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
284
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#юмор\n#новости\n#КВН\n#КВН Удмуртии\n#юморист
Фото: vk.com/7yas_ulsk
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Ребята выступают за команду «Селивановы из Ульяновска.

Ижевск. Удмуртия. Ульяновская команда «Селивановы», за которую выступают несколько ребят из Ижевска, вышла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается на официальном сайте игры.

«Селивановы» позиционируют себя, как первая состоящая из родственников команда. Коллектив появился в 2018 году на базе ульяновского «Города мечты» и ижевских «Сборной УдМурМуртии» и «Факультета управления качеством».

Напомним, что ранее «Сусанин» писал материал о команде «Факультет управления качеством».

Только ты - шутка моей мечты

Команда КВН "Факультет управления качеством" из Ижевска прошла в телевизионную премьер-лигу "Клуба веселых и находчивых"

Отметим, что эфир гала-концерта фестиваля традиционно выходит на Первом канале в феврале. Даты игр 1/8 финала сезона 2019 года в высшей лиге пока не озвучены.

13:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
284
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#юмор\n#новости\n#КВН\n#КВН Удмуртии\n#юморист

 

 

 


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