КВНщики из Ижевска сыграют в высшей лиге «Клуба весёлых и находчивых»

Ребята выступают за команду «Селивановы из Ульяновска.

Ижевск. Удмуртия. Ульяновская команда «Селивановы», за которую выступают несколько ребят из Ижевска, вышла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается на официальном сайте игры.

«Селивановы» позиционируют себя, как первая состоящая из родственников команда. Коллектив появился в 2018 году на базе ульяновского «Города мечты» и ижевских «Сборной УдМурМуртии» и «Факультета управления качеством».

Напомним, что ранее «Сусанин» писал материал о команде «Факультет управления качеством».

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Отметим, что эфир гала-концерта фестиваля традиционно выходит на Первом канале в феврале. Даты игр 1/8 финала сезона 2019 года в высшей лиге пока не озвучены.