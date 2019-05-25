Сотрудники следственного комитета в Удмуртии провели выездные учения

За два дня специалисты должны отработать навыки следственных действий при терактах.
Ижевск. Удмуртия. Сотрудники следственного управления СК России по Удмуртии провели учения на полигоне под Ижевском. Они прошли в рамках выездного учебно-методического семинара в пятницу, 24 мая.
Помимо сотрудников следственного управления в учениях приняли участие представители МВД по Удмуртии, отдел спецназначения «Кречет» регионального управления ФСИН России, а также сотрудники Росгвардии. Как рассказал и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Рустам Тугушев, целью семинара является отработка навыков следственных действий по сообщениям о терактах и взрывах.
«Наши следователи должны быть вооружены подобными знаниями. Знать, каким образом себя вести по подобным сообщениям и самое главное — обладать навыками безопасности. Вопрос обеспечения безопасности следственно-оперативной группы — отдельный раздел семинара», — рассказал полковник юстиции Тугушев.
В учебных целях был подорван автомобиль ВАЗ-2105. Благодаря этому, воссоздана реальная обстановка экстремальной ситуации, в которой следователи должны продемонстрировать навыки проведения первоначальных следственных действий. Кроме того, на полигоне состоялись учебные стрельбы. Сотрудники СК получили навыки владения огнестрельным оружием.
Учения следственного управления СКР по Удмуртии
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-05-24.