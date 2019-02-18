Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра

Его порывы могут достигнуть 15-17 м/с.

Ижевск. Удмуртия. В ночь с 18 на 19 февраля в Удмуртии ожидается усиление северного ветра. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на информацию от регионального Гидрометцентра, порывы могут достигать 15-17 м/с.

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Во вторник, 19 февраля, ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег и метель, днем без осадков. Ветер северный с переходом на западный 7-12 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с, ночью -12,-14 градусов по Цельсию, днем -10,-12.

20 февраля – облачно, временами небольшой снег, днем слабая метель, ночью -14,-16, днем -5,-7.

21 февраля – небольшой снег, слабая метель, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6,-8, днем -1,-3.