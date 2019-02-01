Похолодание придёт в Удмуртию в ночь на понедельник

Грядущие выходные будут снежными и тёплыми.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии грядущие выходные будут снежными и тёплыми. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Днём в республике ожидается от -5 до -10 градусов по Цельсию, ночью от -12 до -14 градусов.

«Временами пройдет небольшой, днем в субботу местами умеренный снег. Ветер будет слабым», - отмечают синоптики.

В ночь на понедельник в республику придёт похолодание. Столбики термометров опустятся до -20, -25 градусов, кое-где ожидается до -28 градусов. Днём в понедельник, 4 февраля, будет морозно – от -18 до -23 градусов.