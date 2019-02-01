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Похолодание придёт в Удмуртию в ночь на понедельник

14:20, 01 февраля, 2019
Ксения Чернова
14:20, 01 февраля, 2019
Ксения Чернова
352
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
Фото: Pixabay
352
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Грядущие выходные будут снежными и тёплыми.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии грядущие выходные будут снежными и тёплыми. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Днём в республике ожидается от -5 до -10 градусов по Цельсию, ночью от -12 до -14 градусов.

«Временами пройдет небольшой, днем в субботу местами умеренный снег. Ветер будет слабым», - отмечают синоптики.

В ночь на понедельник в республику придёт похолодание. Столбики термометров опустятся до -20, -25 градусов, кое-где ожидается до -28 градусов. Днём в понедельник, 4 февраля, будет морозно – от -18 до -23 градусов.

14:20, 01 февраля, 2019
Ксения Чернова
352
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

 

 

 


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