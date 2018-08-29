Награды заводчанам Воткинска, появление Дмитрия Медведева и пожар на греческом пароме: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начало среды, 29 августа, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Заслуги заводчан:

Президент России Владимир Путин своим указом наградил группу рабочих и руководителей акционерного общества «Воткинский завод». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

За заслуги в создании ракетно-космической техники и многолетнюю добросовестную работу глава государства присвоил почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» токарю-расточнику инструментального цеха Шамилю Мавлавову, испытателю кабелей и спецаппаратуры электромонтажного цеха Светлане Поносовой и электросварщику ручной сварки механосборочного цеха Ольге Щеткиной.

Почётного звания «Заслуженный работник ракетно-космической промышленности Российской Федерации» удостоены фрезеровщик по обработке специзделий из полимерных композиционных материалов механосборочного цеха Андрей Аникин, начальник инструментального производства Леонид Глухов, главный химик Юрий Фонарев и старший мастер механосборочного цеха Михаил Шепель.

Явление народу:

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 28 августа, провел первую рабочую встречу после того, как получил спортивную травму. Об этом пишут «Известия».

Он принял в подмосковной резиденции «Горки» временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Фотографии с этой встречи опубликованы на сайте правительства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что некоторые мероприятия в рабочем графике премьера отменили. Последним открытым событием с участием главы кабмина была рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым 14 августа.

Позже в пресс-службе кабинета министров отсутствие Медведева объяснили его травмой, полученной во время занятий спортом.

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. В марте 2017 года он неожиданно исчез с общественного поля зрения. Тогда причиной недельного отсутствия премьера, по сообщениям СМИ, оказался грипп. Президент России Владимир Путин на одной из встреч с членами правительства пошутил, что они «Дмитрия Анатольевича не уберегли». Медведев участия в том заседании не принимал. Позднее премьер опровергал информацию о своей болезни.

Пожар на море:

В Греции на пароме с более чем тысячью человек на борту загорелся пожар. Как сообщает РИА Новости, с помощью пожарных лестниц эвакуируют более тысячи человек, на данный момент пострадавших нет.

Паром принадлежит компании ANEK. Пожар начался, по предварительным данным, в гараже — загорелся грузовик.

Пассажирский паром «Элефтериос Венизелос» в 22:00 вторника отплыл из Пирея в порт Ханья на Крите. На борту были 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин.

Ситуация находится под контролем, поскольку сработала автоматическая система пожаротушения, и с места возникновения пожара поднимается только дым. Пассажиры находились в безопасности, они были в кормовой части судна, пишет издание.

Напомним, в конце декабря 2014 года в Ионическом море недалеко от греческого острова Керкира (Корфу) на пароме «Норман Атлантик», направлявшемся из Греции в Италию, вспыхнул пожар. Пожар возник в грузовом отсеке парома, где располагались автомобили. Во время рейса на борту находились 499 человек, 11 из них погибли. Без вести пропавшими считались до 15 человек.

В Греции после июльского пожара в Восточной Аттике, где погибли 97 человек, были приняты экстренные меры для реорганизации системы гражданской защиты.