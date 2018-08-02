В лесах Удмуртии запретили разводить костры до 20 сентября

Соответствующее постановление приняло правительство республики.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло постановление «О дополнительных мерах пожарной безопасности в лесах на территории Удмуртской Республики». Как сообщает сектор мобработы и охраны труда регионального Минприроды, документ приняли в среду, 1 августа.

Принятие данного постановления обусловлено необходимостью обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда, что позволит значительно снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Удмуртской Республике.

Отмечается, что в соответствии со статьёй 30 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае повышения пожарной опасности по решению органов государственной власти на соответствующих территориях устанавливается особый противопожарный режим.

Со 2 августа по 20 сентября 2018 устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Это означает, что в указанный период запрещено разведение костров в лесах на всей территории Удмуртской Республики.

Напомним, что в соответствии с КоАП России за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены следующие административные штрафы:

- на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение лесного пожара, предусмотрена также уголовная ответственность.