play
pause
  • $ 62.56 ↑
  • € 73.11 ↑

В лесах Удмуртии запретили разводить костры до 20 сентября

15:57, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:57, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
166
0
#Ижевск\n#лес\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#пожар
Фото: @arzik2
166
0

Соответствующее постановление приняло правительство республики.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии приняло постановление «О дополнительных мерах пожарной безопасности в лесах на территории Удмуртской Республики». Как сообщает сектор мобработы и охраны труда регионального Минприроды, документ приняли в среду, 1 августа.

Принятие данного постановления обусловлено необходимостью обеспечения пожарной безопасности на территории лесного фонда, что позволит значительно снизить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Удмуртской Республике.

Отмечается, что в соответствии со статьёй 30 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае повышения пожарной опасности по решению органов государственной власти на соответствующих территориях устанавливается особый противопожарный режим.

Со 2 августа по 20 сентября 2018 устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Это означает, что в указанный период запрещено разведение костров в лесах на всей территории Удмуртской Республики.

Напомним, что в соответствии с КоАП России за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены следующие административные штрафы:

- на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, если нарушение требований пожарной безопасности повлечет возникновение лесного пожара, предусмотрена также уголовная ответственность.

15:57, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
166
0
#Ижевск\n#лес\n#Минприроды\n#штрафы\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
10801

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

7924
19:08, 28 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6523
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

6399
17:02, 28 июля, 2018

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

6385
21:04, 01 августа, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
35844

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

5395
13:09, 28 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2407
18:30, 29 июля, 2018

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

2305
18:35, 26 июля, 2018

В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

2023
18:40, 27 июля, 2018

Все детсады в Берлине станут бесплатными

13:54, 30 июля, 2018
3039

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

1871
16:23, 01 августа, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1857
13:45, 27 июля, 2018

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1856
10:29, 27 июля, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

1829
16:58, 30 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

День Воздушно десантных войск 2018

Удмуртия в минуту: новый тренер «Ижстали» и птичий грипп

01 августа, 2018