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Местное время укажут в железнодорожных билетах Удмуртии

14:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
14:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#расписание рейсов\n#ОАО «РЖД»\n#поезда
Фото: @arzik2
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Нововведение для всех поездов вступит в силу с 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. В билетах на поезда дальнего следования и пригородного сообщения в Удмуртии напечатают только местное время. Документ о нововведениях разместили на официальном сайте регионального Миндортранса.

Отметим, что сейчас на бланках указывается московское время прибытия и отправления поезда, а также местное время. Теперь время прибытия и отправления поезда на проездных документах будет указано в соответствие с часовым поясом, откуда отправляется в поездку пассажир.

Также для удобства пассажиров время в билете укажут с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+1)).

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.

14:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
220
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#расписание рейсов\n#ОАО «РЖД»\n#поезда

 

 

 


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