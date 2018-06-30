Местное время укажут в железнодорожных билетах Удмуртии

Нововведение для всех поездов вступит в силу с 1 августа.

Ижевск. Удмуртия. В билетах на поезда дальнего следования и пригородного сообщения в Удмуртии напечатают только местное время. Документ о нововведениях разместили на официальном сайте регионального Миндортранса.

Отметим, что сейчас на бланках указывается московское время прибытия и отправления поезда, а также местное время. Теперь время прибытия и отправления поезда на проездных документах будет указано в соответствие с часовым поясом, откуда отправляется в поездку пассажир.

Также для удобства пассажиров время в билете укажут с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+1)).

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.