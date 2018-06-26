В Удмуртии во вторник возможны грозы

При грозе ветер будет порывистым.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии во вторник, 26 июня, возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Переменная облачность. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы», - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что при грозе ветер будет порывистым.

Столбики термометров утром поднимутся до +21 градусов по Цельсию, днем ожидается до +28, +33 градусов.