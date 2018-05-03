Выпавший из окна мужчина в Ижевске, голова Трампа и «мёртвая зона»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре четверг, 3 мая. Впереди нас ожидает самая короткая рабочая неделя. Предлагаем её начать с утреннего обзора новостей от «Сусанина».

Выпавший из окна:

На улице Заречное шоссе, 31 в Ижевске мужчина упал с 4 этажа. Об этом сообщают пользователи соцсети Вконтакте.

Инцидент произошел в среду, 2 мая. Как пишут в соцсетях, мужчина эвакуировался через окно 9 этажа и пытался спуститься вниз по балконам, но сорвался на 4 этаже.

По словам пользователей, у одного из очевидцев произошедшего случился приступ эпилепсии.

Щенок Алины Загитовой:

На выставке собак акита-ину в Японии покажут щенка, которого подготовили в подарок фигуристке из Удмуртии Алине Загитовой. Как отметили организаторы, спортсменка сама выбрала животное по фотографиям, пишут Известия.

Щенок-девочка, ей два месяца, и у неё уже есть имя — Масару. В Японии это имя является мужским.

Ранее 15-летняя Загитова попросила родителей разрешить завести щенка в случае победы на Олимпиаде.

Голова Трампа:

Экологи организации «Тающий лед» запустили проект Trumpmore, в рамках которого в Арктике будет высечена гигантская голова президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Lenta.ru.

Основная цель задумки – привлечь внимание к теме глобального потепления. Ледяная голова станет наглядным примером изменения климата на Земле. Со временем ледник будет таять, а вместе с ним и лицо президента, который отрицает существование этого феномена.

Арктическую скульптуру построят высотой в 35 м и по 20 м в ширину и глубину. В течение месяца работать над её созданием будут финские и монгольские скульпторы. Для реализации проекта организаторы потратят около 400 тыс. евро.

Цены на лекарства:

Минздрав России предложил штрафовать аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарства. Проект федерального закона уже подготовлен, пишут Известия.

Должностных лиц ждет штраф в 50 тыс. рублей, юридических лиц - на сумму, двукратную излишне полученной выручки.

В список жизненно важных лекарств входит более 700 препаратов, начиная от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов.

Проверки Генпрокуратуры показали завышение цен на данную категорию лекарств по всей стране.

Ранее никакого денежного наказания за подобное нарушение не существовало.

Мертвая зона:

Британские ученые выявили резкий рост «мертвой зоны» в Оманском заливе. Эта область подразумевает критически низкое содержание кислорода, из-за чего организмы в этой зоне практически неспособны выжить, пишет Российская Газета.

Как пояснили ученые, места с минимальными концентрациями кислорода возникают из-за загрязнения воды удобрениями и промышленными отходами.

В такой среде обитания начинают размножаться одноклеточные водоросли, которые поглощают последние запасы газа. В итоге гибнут другие растения и сокращаются популяции морских животных.

На сегодняшний день «мертвая зона» занимает около 7% всех морей и океанов Земли.