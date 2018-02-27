В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

Устройство предназначено для уборки льда.

Ижевск. Удмуртия. Ученики школы №27 в Ижевске изобрели «Долболёд». Чудо-машина предназначена для того, чтобы облегчить работу дворников при уборке льда, рассказывает в своём сюжете ТРК «Моя Удмуртия».

26 02 2018 Ижевские школьники изобрели "Долболёд" устройство для уборки льда Uploaded by Моя Удмуртия on 2018-02-27.

Похожую на сенокосилку машина собрали за два месяца в школьной мастерской. Изобретатели добавили к ней цепь от «Волги», колёса от мотоблока, сварили раму.

«Мы не сделали привод от двигателя. Ножи идут навстречу друг другу. В результате даже сдерживать приходится, чтобы не уехал аппарат сам. Называется он «долболёд» — долбит лед, мы соединили два слова, вот такое название, очень цепляет», - рассказал учитель технологии школы № 27 Александр Широбоков.

Себестоимость механизма — 6 тыс. рублей, работает он на 76-м бензине.

«Долболёд» также можно использовать летом: разобрать и использовать как бензопилу.

Идея такого механизма победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Усовершенствованную модель «Долболёд — 2» изобретатели планируют представить на конкурсе в Москве.