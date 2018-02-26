Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра

Также ближайшей ночью ожидается метель и снежные заносы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ближайшей ночью ожидается усиление ветра. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр, его порывы могут достигать 15 м/с.

Также прогнозируется снег и метель. На дорогах снежные заносы.

27 февраля: облачно, временами снег, метель, ветер восточный 10-15 м/с, температура воздуха ночью -17,-19 градуса по Цельсию, днем -13,-15°С, на дорогах снежные заносы.

28 февраля: переменная облачность, небольшой снег, ветер северный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -20,-22, днем -12,-14.

1 марта: переменная облачность, без осадков, ветер западный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура воздуха ночью -23,-25°С, днем -7,-9.