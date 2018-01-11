В Удмуртии водителей предупредили о снежных заносах на дорогах

Автолюбителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили о плохой видимости и снежных заносах на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Водителям напоминают, что при выпадении большого количества снега шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь.

Пешеходов просят быть предельно внимательными, не торопиться при выходе из общественного транспорта.

«Дождитесь, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей берите на руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед», - говорится в сообщении.

Также Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок.