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      В Удмуртии водителей предупредили о снежных заносах на дорогах

      14:12, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      14:12, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      821
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#снег\n#дорога
      821
      0

      Автолюбителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

      Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Удмуртии предупредили о плохой видимости и снежных заносах на дорогах. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

      Водителям напоминают, что при выпадении большого количества снега шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь.

      Пешеходов просят быть предельно внимательными, не торопиться при выходе из общественного транспорта.

      «Дождитесь, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей берите на руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед», - говорится в сообщении.

      Также Госавтоинспекция  рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок.  

      14:12, 11 января, 2018
      Диана Ворончихина
      821
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#снег\n#дорога

       

       

       

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