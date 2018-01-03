Осадков в эти дни не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание начнется в Удмуртии в четверг, 4 января. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Днем в четверг, 4 января, столбики термометров будут колебаться от -2 до -7 градусов.

«Вечером 4 января начнется похолодание, и уже в ночь на 5 число температура воздуха опустится до -9..-14 градусов», - отмечают синоптики.

В пятницу днем будет от -8 до -13 градусов. Еще холоднее будет в ночь на 6 января – от -14 до -19 градусов. Днем в субботу ожидается от -10 до -15 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

«С 7 января произойдет перестройка атмосферных полей, над Удмуртией установится циклоническая циркуляция - ветреная, временами снежная погода, а температура воздуха повысится», - говорится в сообщении.