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      С января 2018 года в Удмуртии начнется зимний маршрутный учет животных

      17:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      17:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      213
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#звери
      Фото: pixabay.com
      213
      0

      Работы проведут для определения численности зверей на территории региона.

      Ижевск. Удмуртия. В начале 2018 года в Удмуртии проведут маршрутный учет животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

      Специалисты выявят численность лося, косули, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, росомахи, горностая, колонка, белки, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухарей, серой куропатки по следам на снегу. Птиц подсчитают путем наблюдения.

      Данные учета будут использованы для установления квот и норм добычи ресурсов, а также анализа численности животных.

      17:00, 27 декабря, 2017
      Анна Торхова
      213
      0
      #Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#звери

       

       

       

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