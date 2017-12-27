С января 2018 года в Удмуртии начнется зимний маршрутный учет животных

Работы проведут для определения численности зверей на территории региона.

Ижевск. Удмуртия. В начале 2018 года в Удмуртии проведут маршрутный учет животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Специалисты выявят численность лося, косули, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, росомахи, горностая, колонка, белки, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухарей, серой куропатки по следам на снегу. Птиц подсчитают путем наблюдения.

Данные учета будут использованы для установления квот и норм добычи ресурсов, а также анализа численности животных.