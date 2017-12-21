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      Готовимся к Новому году: что покажут в новогодние каникулы кинотеатры Удмуртии

      09:00, 21 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 21 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      618
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#кино\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#фильмы
      Фото: pixabay.com
      618
      0

      «Сусанин» подготовил список премьер, намеченных в России на первые числа января.

      Ижевск. Удмуртия. В начале 2018 года в кинотеатрах России состоится несколько премьер фильмов, которые можно будет посмотреть в новогодние каникулы. Список, кстати, получился неплохим: в нем есть и комедии, и мультфильмы, и драмы, и даже ужасы.

      Так на самое начало месяца в стране запланирована премьера комедии «Праздничный переполох» (16+), в которой рассказывается история организатора мероприятий, проводившего свадьбу в замке 17 века.

      «Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что может пойти не так? Но, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается», - пишет о фильме КиноПоиск.

      На больших экранах в первые дни года будет показана еще одна комедия «Добро пожаловать на юг 2, или соседям вход воспрещен» (12+).

      Для любителей мультфильмов на большом экране покажут «Чудо-юдо» (6+). Это необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары.

      Помимо этого, в начале января выйдет еще один мультфильм – «Тайная жизнь насекомых» (0+). На экране можно будет увидеть во всей красе мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых.

      Фанаты хорроров в праздники смогут насладиться картиной «День мертвецов: Злая кровь» (18+).

      «Чудовищный вирус, превращающий людей в зомби, поставил под угрозу само существование человеческой расы. Группе военных удалось укрыться в катакомбах, где молодая и обаятельная Зои проводит опыты по поиску вакцины», - пишет о киноленте КиноПоиск.

      09:00, 21 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      618
      0
      #досуг\n#Ижевск\n#кино\n#Готовимся к Новому году\n#Удмуртия\n#фильмы

       

       

       

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