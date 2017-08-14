В Удмуртии производство спиртных напитков увеличилось на 39%

За январь-июнь 2017 года заводами-производителями республики выпущено 1 276 тыс. декалитров, что больше прошлогодних показателей на 358 тыс. декалитров (139 %).

Ижевск. Удмуртия. За январь-июнь 2017 года заводами-производителями Удмуртии выпущено 1 276 тыс. декалитров спиртных напитков, что больше показателей прошлого года на 358 тыс. декалитров (139 %). Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли региона.

Также по данным ведомства, за это время произведено 354 тыс. декалитров (дкл) этилового спирта, что больше, чем в 2016 году на 2 тыс. дкл (101 %); пива - 878 тыс. дкл, меньше на 90 тыс. дкл (91 %).

Рост объемов производства спиртных напитков в республике привел к увеличению уплаты акцизов в бюджеты. В январе-июне 2017 года заводами всего уплачено акцизов - 2 млрд 832 млн рублей, 138 % к соответствующему периоду 2016 года. В том числе в республиканский бюджет поступило 1 млрд 240 млн рублей, 133 % к такому же периоду прошлого года.