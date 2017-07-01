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      В лесах Удмуртии расставили ловушки на насекомых-вредителей

      16:38, 01 июля, 2017
      16:38, 01 июля, 2017
      256
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      #лес\n#вредители\n#природа Удмуртии\n#насекомые\n#Россельхознадзор
      Фото: pixabay.com
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      Жуков-усачей рода Monochamus заманивают в них при помощи феромонов.  

      Ижевск. Удмуртия. Отлов усачей рода Monochamus начался в лесах Удмуртии. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, жуков-вредителей собирают в феромонные ловушки.  

      Феромоны – это биологически активные химические вещества, привлекающие насекомых. Ими пропитывают барьерно-вороночные ловушки, которые вывешиваются на высоте полутора-двух метров от земли.  

      На наличие усачей специалисты проверят свыше 9 тысяч гектаров лесов. Также обследованию подлежат вырубки, лесопилки и склады древесины, вырубки, парки и скверы. В таких местах вывесят 45 ловушек. Феромонный мониторинг позволит оценить масштабы распространения и локализацию очагов обитания вредителей, принять необходимые меры по предотвращению порчи древесины насекомыми.  

      Усачи рода Monochamus охотно заселяют ослабленные, поврежденные и срубленные деревья. Также могут жить на порубочных остатках (сучьях и коре деревьев). Нередко их находят и на заготовленной, но не вывезенной из леса древесине, а также на складах дров и пиломатериалов, лесопильных предприятиях. Древесина, на которой поселились усачи, теряет товарный вид и коммерческую ценность.

      16:38, 01 июля, 2017
      256
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      #лес\n#вредители\n#природа Удмуртии\n#насекомые\n#Россельхознадзор

       

       

       

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