В лесах Удмуртии расставили ловушки на насекомых-вредителей

Жуков-усачей рода Monochamus заманивают в них при помощи феромонов.

Ижевск. Удмуртия. Отлов усачей рода Monochamus начался в лесах Удмуртии. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, жуков-вредителей собирают в феромонные ловушки.

Феромоны – это биологически активные химические вещества, привлекающие насекомых. Ими пропитывают барьерно-вороночные ловушки, которые вывешиваются на высоте полутора-двух метров от земли.

На наличие усачей специалисты проверят свыше 9 тысяч гектаров лесов. Также обследованию подлежат вырубки, лесопилки и склады древесины, вырубки, парки и скверы. В таких местах вывесят 45 ловушек. Феромонный мониторинг позволит оценить масштабы распространения и локализацию очагов обитания вредителей, принять необходимые меры по предотвращению порчи древесины насекомыми.

Усачи рода Monochamus охотно заселяют ослабленные, поврежденные и срубленные деревья. Также могут жить на порубочных остатках (сучьях и коре деревьев). Нередко их находят и на заготовленной, но не вывезенной из леса древесине, а также на складах дров и пиломатериалов, лесопильных предприятиях. Древесина, на которой поселились усачи, теряет товарный вид и коммерческую ценность.