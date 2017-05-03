  • $ 56.95 ↓
  • € 62.15 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов занял 9 место в рейтинге губернаторов в соцмедиа

      18:03, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      18:03, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      161
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      161
      0

      Как сообщает «Медиалогия», пользователи соцсетей писали о назначении Бречалова на новую должность.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов оказался на 9 позиции в топ-20 руководителей регионов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2017 года. Об этом сообщает «Медиалогия».

      Пользователи соцсетей писали о назначении Бречалова. Таким образом он набрал 14,1 тыс. упоминаний.

      Лидерами списка стали Сергей Собянин (Москва) - 98,6 тыс. упоминаний, Рамзан Кадыров (Чечня) - 88,9 тыс., Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) - 38,7 тыс.

      Напомним, что Президент России назначил Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии после задержания экс-руководителя республики Александра Соловьева. 

      18:03, 03 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      161
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа