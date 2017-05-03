Врио главы Удмуртии Александр Бречалов занял 9 место в рейтинге губернаторов в соцмедиа

Как сообщает «Медиалогия», пользователи соцсетей писали о назначении Бречалова на новую должность.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов оказался на 9 позиции в топ-20 руководителей регионов по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2017 года. Об этом сообщает «Медиалогия».

Пользователи соцсетей писали о назначении Бречалова. Таким образом он набрал 14,1 тыс. упоминаний.

Лидерами списка стали Сергей Собянин (Москва) - 98,6 тыс. упоминаний, Рамзан Кадыров (Чечня) - 88,9 тыс., Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) - 38,7 тыс.

Напомним, что Президент России назначил Александра Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии после задержания экс-руководителя республики Александра Соловьева.