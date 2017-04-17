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      Дожди и мокрый снег придут в Удмуртию на этой неделе

      13:21, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:21, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      497
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#снег
      Фото: @arzik2
      497
      0

      Ночью в некоторых районах республики температура опустится до -7 градусов по Цельсию.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе ожидаются дожди и мокрый снег. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, ночная температура может опуститься до -7 градусов по Цельсию.

      Днем в понедельник, 17 апреля, пройдут дожди, а завтра будет мокрый снег.

      В ночь на среду в Удмуртии ожидается от -2 градусов по Цельсию в южных районах и до -7 градусов по Цельсию в северных. Днем в южных и центральных районах пройдет небольшой мокрый снег.

      В четверг, 20 апреля, к республике прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет ветрено. В ночь на 20 апреля 0, -5 градусов по Цельсию, днем 0,+5 градусов по Цельсию.

      Почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.

      13:21, 17 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      497
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#снег
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