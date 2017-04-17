Дожди и мокрый снег придут в Удмуртию на этой неделе

Ночью в некоторых районах республики температура опустится до -7 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе ожидаются дожди и мокрый снег. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, ночная температура может опуститься до -7 градусов по Цельсию.

Днем в понедельник, 17 апреля, пройдут дожди, а завтра будет мокрый снег.

В ночь на среду в Удмуртии ожидается от -2 градусов по Цельсию в южных районах и до -7 градусов по Цельсию в северных. Днем в южных и центральных районах пройдет небольшой мокрый снег.

В четверг, 20 апреля, к республике прогнозируются продолжительные умеренные (местами до сильных) осадки в виде мокрого снега, в ночь на пятницу местами переходящие в дождь. В четверг и пятницу будет ветрено. В ночь на 20 апреля 0, -5 градусов по Цельсию, днем 0,+5 градусов по Цельсию.

Почти каждый день на неделе ночью и утром ожидается гололедица.