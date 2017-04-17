  • $ 56.29 ↓
  • € 59.78 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Посевные работы в Удмуртии начнут через десять дней

      12:16, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:16, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#весна\n#АПК
      Фото: pixabay.com
      208
      0

      Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Александр Прохоров.

      Ижевск. Удмуртия. Текущий год в Удмуртии прогнозируют урожайным. Об этом в понедельник, 17 апреля, на совещании органов госвласти заявил министр сельского хозяйства республики Александр Прохоров.

      «Самая главная проблема – это природный фактор. К сожалению, позапрошлый год был у нас переувлажнения, прошлый – засухи. Синоптики нам предполагают 1979 год.  Это был самый урожайный год», - сказал Прохоров.

      Он также уточнил, что срок начала посевных работ в Удмуртии запаздывает примерно на неделю.

      «С учетом сегодняшних прогнозов мы выйдем через 10 дней. Активная фаза полевых работ будет между 1 и 9 мая», - добавил министр сельского хозяйства Удмуртии.

      12:16, 17 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      208
      0
      #сельское хозяйство\n#Удмуртия\n#весна\n#АПК
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа