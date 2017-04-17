Посевные работы в Удмуртии начнут через десять дней

Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Александр Прохоров.

Ижевск. Удмуртия. Текущий год в Удмуртии прогнозируют урожайным. Об этом в понедельник, 17 апреля, на совещании органов госвласти заявил министр сельского хозяйства республики Александр Прохоров.

«Самая главная проблема – это природный фактор. К сожалению, позапрошлый год был у нас переувлажнения, прошлый – засухи. Синоптики нам предполагают 1979 год. Это был самый урожайный год», - сказал Прохоров.

Он также уточнил, что срок начала посевных работ в Удмуртии запаздывает примерно на неделю.

«С учетом сегодняшних прогнозов мы выйдем через 10 дней. Активная фаза полевых работ будет между 1 и 9 мая», - добавил министр сельского хозяйства Удмуртии.