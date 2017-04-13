Сейчас в парке идет уборка последнего снега и тестирование аттракционов после зимы.

Ижевск. Летний сад имени Горького в Ижевске откроют в ближайшие выходные. Как сообщается на странице парка в социальной сети «Вконтакте», сейчас на территории идет уборка снега и тестирование аттракционов после зимы.

Известно, что 15 апреля будут работать аттракционы

«Свадебная», «Солнышко», «Ретро», «Колесо Обзора», «Орбита», «Ракушки», «Автодром», «Мини- Джет», батут «Трамплин».

Отметим, что уже в марте на территории парка начнет функционировать новое колесо обозрения высотой 50 метров.