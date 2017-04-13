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      Летний сад имени Горького в Ижевске откроют в ближайшие выходные

      17:30, 13 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:30, 13 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      110
      0
      #отдых\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#аттракционы
      Фото: vk.com/letniysadizhevsk
      110
      0

      Сейчас в парке идет уборка последнего снега и тестирование аттракционов после зимы.

      Ижевск. Летний сад имени Горького в Ижевске откроют в ближайшие выходные. Как сообщается на странице парка в социальной сети «Вконтакте», сейчас на территории идет уборка снега и тестирование аттракционов после зимы.

      Известно, что 15 апреля будут работать аттракционы

      «Свадебная», «Солнышко», «Ретро», «Колесо Обзора», «Орбита», «Ракушки», «Автодром», «Мини- Джет», батут «Трамплин».

      Отметим, что уже в марте на территории парка начнет функционировать новое колесо обозрения высотой 50 метров. 

      17:30, 13 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      110
      0
      #отдых\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#аттракционы
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