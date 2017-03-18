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      Фестиваль «Весна России» прошел в Ижевске

      16:13, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      16:13, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      155
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Парк Кирова
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      155
      0

      Центральным событием стал митинг-концерт, посвященный третьей годовщине вхождения Крыма в состав России.

      Ижевск. Удмуртия. Патриотический фестиваль «Весна России» состоялся в Ижевске в парке Кирова. Основным его мероприятием стал митинг-концерт, на котором праздновали третью годовщину вхождения Крыма в состав России, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      «Сегодня особый весенний день - ровно три года назад крымчане приняли судьбоносное решение. Наши братья и сестры вернулись на свою историческую родину. Теперь мы живём все вместе в одном великом государстве и верим в доброе будущее», - сказал в своем выступлении руководитель республики Александр Соловьев.

      Со сцены звучали поздравительные речи. Выступили артисты ансамблей «Италмас» и «Забава».

      На других площадках собравшиеся могли станцевать с коллективом «Инвожо» или «Русская вечерка», проверить свое здоровье и физическую подготовку.

      16:13, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      155
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Крым\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#Парк Кирова
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