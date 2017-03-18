Фестиваль «Весна России» прошел в Ижевске

Центральным событием стал митинг-концерт, посвященный третьей годовщине вхождения Крыма в состав России.

Ижевск. Удмуртия. Патриотический фестиваль «Весна России» состоялся в Ижевске в парке Кирова. Основным его мероприятием стал митинг-концерт, на котором праздновали третью годовщину вхождения Крыма в состав России, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Сегодня особый весенний день - ровно три года назад крымчане приняли судьбоносное решение. Наши братья и сестры вернулись на свою историческую родину. Теперь мы живём все вместе в одном великом государстве и верим в доброе будущее», - сказал в своем выступлении руководитель республики Александр Соловьев.

Со сцены звучали поздравительные речи. Выступили артисты ансамблей «Италмас» и «Забава».

На других площадках собравшиеся могли станцевать с коллективом «Инвожо» или «Русская вечерка», проверить свое здоровье и физическую подготовку.