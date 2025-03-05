Ижевск. Удмуртия. Средства граждан на вкладах и других счетах (без учёта эскроу-счетов) в банках, работающих в Удмуртии, на 1 января 2025 года составили 331,5 млрд рублей. Это на 30,7% больше, чем на начало прошлого года, сообщает Отделение — Национальный банк Удмуртской Республики Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Интерес жителей Удмуртии к депозитам в течение 2024 года увеличивался. Сберегательные настроения граждан поддерживались ростом ставок по вкладам, сложившимся вследствие высокой ключевой ставки Банка России», — отметила управляющая Отделением – НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

На депозитах и счетах организаций в Удмуртии на начало 2025 года хранилось 223 млрд рублей. Это на 52% больше, чем годом ранее.

Объём средств на счетах индивидуальных предпринимателей за 2024 год увеличился на 27,7%, до 21,5 млрд рублей.