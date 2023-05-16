Госдолг Удмуртии на 1 мая составил более 74 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Госдолг Удмуртии на 1 мая 2023 года составил 74 млрд 052 млн рублей. Такие данные приводит региональный Минфин.

Напомним, на 1 марта госдолг составлял 75 млрд 264 млн рублей. За месяц он слегка уменьшился — на 1 апреля он составлял 72 млрд 052 млн рублей. К началу мая «набрал» ещё два миллиарда — 74 млрд 052 млн рублей.

Структура государственного долга республики:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 69 млрд 052 млн рублей, по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей, по ставке 10,5% годовых.

Минфин Удмуртии поясняет, что в апреле 2023 года получен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по республике на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета УР в размере 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 мая 2023 года составили 132 млн рублей. Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание отсутствует.