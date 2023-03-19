Госдолг Удмуртии вырос ещё на 3,3 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Государственный долг Удмуртии вновь вырос. На 1 марта 2023 года он составил 75 млрд 264 млн рублей, сообщила пресс-служба Минфина республики. На начало февраля он составлял 71 млрд 962 млн рублей. Месячный рост составил 3 млрд 302 млн рублей.

Структура госдолга республики следующая:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета — 70 млрд 264 млн рублей (93% от объема госдолга), по ставке 0,1% годовых;

- обязательства по ценным бумагам — 5 млрд рублей (7% от объема госдолга), по ставке 10,5% годовых.

Отмечается, что в феврале 2023 года ФНС России со счёта бюджета Удмуртии и муниципальных образований республики планировалось к списанию 3,3 млрд рублей излишне уплаченных налогов. В целях недопущения кассового разрыва и для обеспечения достаточности средств на единых счетах бюджета региона и муниципалитетов 16 февраля был получен бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по Удмуртии на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета УР в размере 3,3 млрд рублей по ставке 0,1% годовых сроком до 20 декабря 2023 года.

Расходы на обслуживание долга в текущем году по состоянию на 1 марта 2023 года, а также просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание отсутствуют.