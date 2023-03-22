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В феврале в Удмуртии зафиксировано замедление темпов инфляции

11:06, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В феврале в Удмуртии зафиксировано замедление темпов инфляции
11:06, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инфляция
Фото: ИА «Сусанин»
67
0

Прирост цен на продовольственные товары снизился до 9,71%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии инфляция продолжает замедляться. В феврале 2023 года она составляла 12,13%, тогда как в январе была 12,77%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации.

Инфляция в Удмуртии выше, чем по ПФО (10,90%), и в целом по России (10,99%). На динамику в регионе повлияло расширение предложения отдельных товаров, уменьшение давления со стороны издержек производителей и сдержанная активность самих потребителей.

Прирост цен на продовольственные товары в феврале уменьшился до 10,84%, тогда как в декабре этот показатель равнялся 10,97%. Рекордный урожай 2022 года снизил цены на зерновые продукты и сою. Это также вызвало снижение затрат у животноводов на закупку кормовой базы, что в свою очередь замедлило рост цен на молоко.

Прирост цен на продовольственные товары в январе составил 9,71% (10,84% — в январе), на непродовольственные — 13,04% (13,38%).


 

11:06, 22 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инфляция