В Удмуртии подешевела картошка и подорожали помидоры

Продовольственные товары прибавили в цене на 1,7%.

Ижевск. Удмуртия. Индекс потребительских цен в Удмуртии за сентябрь 2021 года вырос на 0,8%. По данным Удмуртстата, продовольственные товары подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 0,6%. Услуги стали дешевле на 0,1%.

В сравнении с августом плодоовощная продукция в целом подорожала на 8,3%. Овощи подорожали на 20,5%.

Стоимость картофеля снизилась на 3,3%, лук репчатый убавил в цене на 0,9%, морковь — на 16,8%. Чеснок подорожал на 9,9%, а вместе с ним огурцы и помидоры — на 42,8% и 46% соответственно.

Из числа фруктов больше всего в цене прибавили апельсины и лимоны — 20% и 12% соответственно. Виноград подешевел на 6,6%.

В категории прочих продовольственных товаров изменились средние цены на шоколад — они выросли на 14%. Зелёный чай подорожал на 8,3%, а куриные яйца — на 5%. Мясные консервы для детского питания подешевели на 11%, а варенье, джем и повидло — на 3,9%. Растворимый кофе стал дешевле на 3,5%.

Непродовольственный сектор тоже отметился подорожанием: цена на газовое моторное топливо повысилась на 7%, а импортная легковушка бывшего употребления — на 6,9%. Пена для бритья стала дороже на 3,5%. Но есть и снижение стоимости: стиральный порошок подешевел на 6,6%.

Из числа медицинских товаров больше остальных подорожал аспирин (ацетилсалициловая кислота) — на 4,6%. Защитная маска подешевела на 7,5%.

В образовательной сфере повысились цены на среднее профессиональное образование — 9,1%, а также на жильё в студенческих общежитиях — на 8,1%. Обучение в вузах стало дороже на 7,4%. Поездка в Объединённые Арабские Эмираты подорожала на 5%, а вот отдых в Турции подешевел на 25%. Снижение цен отмечено и на поездах дальнего следования — 11%.