В Удмуртии за полгода собрали 122,8 млрд рублей налогов

По сравнению с аналогичным периодом пандемийного 2020 года рост составил почти 44%.

Ижевск. Удмуртия. За первое полугодие в Удмуртии собрали 122,8 млрд рублей налогов и неналоговых платежей, контролируемых ФНС. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Из этой суммы 89 млрд 125 млн рублей (73%) перечислены в федеральную казну. В бюджеты Удмуртии и муниципалитетов поступило 33 млрд 653 млн рублей (27%). Отметим, что по сравнению с пандемийным 2020 годом рост налоговых сборов составил почти 44%. Если сравнивать с более благоприятным первым полугодием 2019 года, увеличение составило чуть менее 10%. Тогда в республике собрали 111,87 млрд рублей.

С января по июнь 2021 года консолидированный бюджет Удмуртии пополнился за счет налога на доходы физлиц (12,59 млрд рублей или 37,4%), налога на прибыль организаций (11,61 млрд рублей или 34,5%), налога на имущество (3,4 млрд рублей или 10,1%), акцизов (2,52 млрд рублей или 7,5%) и других сборов (3,53 млрд рублей или 10,5%).

Напомним, что в Удмуртии отменили транспортный налог для владельцев электромобилей.