Промышленное производство в Удмуртии за январь-апрель 2021 года показало спад на 2,6%

Наибольшее снижение в динамике промышленного производства происходит в сфере добычи полезных ископаемых.

Ижевск. Удмуртия. Индекс промышленного производства в Удмуртии по итогам января-апреля 2021 года составил 97,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Удмуртской Республики.

По данным министерства, наибольшее снижение в динамике промышленного производства происходит в сфере добычи полезных ископаемых. Спад в этой отрасли по итогам четырёх месяцев составил 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Добыча нефти также сократилась на 11,5% в сравнении с прошлым годом, и составила 3112,2 тыс. тонн. В основном это связано с соглашениями ОПЕК+, по которому добыча нефти ограничивается, чтобы поддержать ценовую конъюнктуру мирового рынка.

Индекс промпроизводства в обрабатывающей отрасли за четыре месяца вырос на 6,4%, тогда как по итогам января-марта было падение на 3,8%.

Рост также замечен в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов — 58,1%, производстве компьютеров — 36,8%.

Однако есть и спад — в полиграфической деятельности индекс промпроизводства снизился на 69,8%, производство лекарств упало на 17,1%, а химических веществ — на 16,8%.