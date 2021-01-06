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Удмуртия направит порядка 247 млн рублей на мероприятия в рамках соцконтракта в 2021 году

10:35, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
Удмуртия направит порядка 247 млн рублей на мероприятия в рамках соцконтракта в 2021 году
10:35, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка
Фото: pixabay.com
802
0

Средства можно будет направить на развитие подсобного хозяйства.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия направит порядка 247 млн рублей на мероприятия в рамках социального контракта в 2021 году. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2021 года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства.

Отметим, что технология социального контракта используется в Удмуртии с 2014 года. Основные получатели государственной социальной помощи на основании социального контракта — малообеспеченные семьи.

В пресс-службе республиканского правительства также подчеркнули, что в 2021-2023 годах правительство России планирует выделить около 80 млрд рублей на социальные контракты с жителями регионов страны.

10:35, 06 января, 2021
Дмитрий Стрелков
802
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#господдержка