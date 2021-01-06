Удмуртия направит порядка 247 млн рублей на мероприятия в рамках соцконтракта в 2021 году

Средства можно будет направить на развитие подсобного хозяйства.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия направит порядка 247 млн рублей на мероприятия в рамках социального контракта в 2021 году. Как передаёт пресс-служба главы и правительства республики, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2021 года нуждающиеся семьи смогут использовать средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства.

Отметим, что технология социального контракта используется в Удмуртии с 2014 года. Основные получатели государственной социальной помощи на основании социального контракта — малообеспеченные семьи.

В пресс-службе республиканского правительства также подчеркнули, что в 2021-2023 годах правительство России планирует выделить около 80 млрд рублей на социальные контракты с жителями регионов страны.