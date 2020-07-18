Из-за пандемии убытки трети торговых организаций Удмуртии превысили 180 млн рублей

Несмотря на коронавирус, прибыль в 2,6 раза превысила убытки.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус негативно сказался на финансовом состоянии торговых организации Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Треть торговых компаний «не смогли свести «концы с концами». Убыток их составил 187,7 млн рублей. Несмотря на это, прибыль организаций превысила убытки в 2,6 раза и составила 483 млн рублей. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сальдированный финансовый результат предприятий с численностью работников свыше 15 был положительным, но за первые 4 месяца года уменьшился в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составил 295,2 млн рублей.