Сбербанк откроет Удмуртии кредитные линии еще на 3 млрд рублей

Кредитная организация предложила ставку в 6,72% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Сбербанк России по итогам трёх аукционов предоставит Удмуртии невозобновляемые кредитные линии в 3 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».

Победитель предложил по кредитным линиям с лимитом 1 млрд рублей каждая ставку в 6,72% годовых при начальной не выше 7,14% годовых.

Напомним, ранее республиканский Минфин сообщал, что средства направят на погашение коммерческих кредитов, привлечённых под более высокий процент.

Отметим, что бюджет Удмуртии на 2020 год утверждён с профицитом в 446,6 млн рублей или 0,6% доходов. Госдолг региона на 1 января 2020 года составил 49,542 млрд рублей.