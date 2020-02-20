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Сбербанк откроет Удмуртии кредитные линии еще на 3 млрд рублей

12:30, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Сбербанк откроет Удмуртии кредитные линии еще на 3 млрд рублей
12:30, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
92
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#госдолг
Фото: pixabay.com
92
0

Кредитная организация предложила ставку в 6,72% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Сбербанк России по итогам трёх аукционов предоставит Удмуртии невозобновляемые кредитные линии в 3 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы системы «СПАРК-Маркетинг».

Победитель предложил по кредитным линиям с лимитом 1 млрд рублей каждая ставку в 6,72% годовых при начальной не выше 7,14% годовых.

Напомним, ранее республиканский Минфин сообщал, что средства направят на погашение коммерческих кредитов, привлечённых под более высокий процент. 

Отметим, что бюджет Удмуртии на 2020 год утверждён с профицитом в 446,6 млн рублей или 0,6% доходов. Госдолг региона на 1 января 2020 года составил 49,542 млрд рублей.

12:30, 20 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
92
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#госдолг

 

 

 


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