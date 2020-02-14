Госдолг Удмуртии за месяц вырос на 3,5 млрд рублей

Государственный долг республики составляет более 49,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Взятый властями Удмуртии краткосрочный кредит увеличил государственный долг республики на 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

На 1 февраля 2020 года государственный долг составляет 49,542 млрд рублей. С начала года он прирос на 3,5 млрд рублей за счёт кредита от управления федерального казначейства по Удмуртии по ставке 0,1% годовых. Займ пошёл на своевременную выплату зарплат бюджетникам и предоставления социальных выплат жителям.

Структура государственного долга Удмуртии:

- бюджетные кредиты из федерального бюджета - 22,996 млрд рублей (46%);

- займы от кредитных организаций – 22,992 млрд рублей (39%);

- обязательства по ценным бумагам – 7,3 млрд рублей (15%).

В январе 2020 года республика рефинансировала 5 млрд рублей коммерческих кредитов. За счет снижения ставки с 7,5% до 6,76% экономия по выплатам составит 37 млн рублей в год.



Напомним, что на начало 2020 года государственный долг Удмуртии был 46 млрд рублей, сократившись за 2019 год на 971,6 млн рублей.