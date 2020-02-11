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Расходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить на 4 млрд 631 млн рублей

11:01, 11 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Расходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить на 4 млрд 631 млн рублей
11:01, 11 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
269
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
269
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Технический профицит по планам составит 863 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Расходную часть бюджета Удмуртии могут увеличить на 4 млрд 631 млн рублей. Проект изменений в главный финансовый документ республики представил министр финансов региона Станислав Евдокимов на заседании правительства во вторник, 11 февраля.

«Принятие данных поправок обусловлено необходимостью решения следующих задач. Включение в закон о бюджете остатков неиспользованного в прошлом году дорожного фонда, погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам 2019 года, а также обеспечение реализации мероприятий госпрограмм нацпроектов во втором квартале 2020 года», — отметил Евдокимов.

Самая крупная статья расходов, в 1 млрд 211 млн рублей, — неиспользованные остатки дорожного фонда 2019 года. Они образовались в том числе из дополнительных поступлений внеплановых доходов и переноса платежей за выполненные работы в декабре 2019 года на январь 2020 года.

776 млн рублей планируют направить на функционирование госучреждений и реализацию госпрограмм, 314 млн — на капитальные вложения, 310 млн — на погашение кредиторской задолженности 2019 года. Из них 240 млн — задолженность по капитальному ремонту.

616 млн — на поддержку семьи и детей. Из них 382 млн — на оздоровление и организацию отдыха детей, а 225 млн — на проведение государственной итоговой аттестации учащихся школ.

245 млн рублей — на дотацию муниципальным образованиям для оказания финансовой поддержки в случае возникновения форсмажорных обстоятельств. 187 млн — на проектные мероприятия по доступности населения к услугам информации. Из них 150 млн рублей — на развитие информационного общества в Удмуртии.

156 млн рублей составят субсидии транспортным организациям для обеспечения льготного проезда всеми видами транспорта.

90 млн рублей предлагается направить на поддержку жизни и здоровья граждан. Из этих денег на лекарственное обеспечение — 25 млн, а на мероприятия, направленные на устранение кадрового дефицита в отрасли здравоохранения, — 23,5 млн рублей.

53 млн рублей планируют направить на поддержку спорта. Из них 47 млн — субсидии спортивным клубам. 43 млн рублей — на выборы в органы власти, 34 млн — на развитие промышленности.

49 млн рублей пойдут на безопасность жизнедеятельности граждан. Например, «Система-112».

На реализацию нацпроектов — 23 млн рублей, в том числе на «Безопасные и качественные дороги» (5,6 млн) и «Малое и среднее предпринимательство» (17 млн).

16 млн рублей — на поддержку педагогических работников, а 14 млн рублей — на экологическую безопасность. В эти средства заложены расходы на создание и функционирование особо охраняемых территорий в Шарканском районе и текущий ремонт гидротехнических сооружений в Ижевске и Камбарке.

«За счёт чего прогнозируется закрыть расходы бюджета? Предлагается увеличить доходную часть на 5 млрд рублей. В основном, это поступление налога на прибыль. Это очень напряжённый план, темп роста доходов составит 108% к уровню прошлого года», — сообщил министр финансов Удмуртии.

Итоговые параметры бюджета республики составили: доходы — 83 млрд 612 млн рублей, расходы — 82 млрд 749 млн и технический профицит 863 млн рублей.

За предложенные поправки единогласно проголосовали члены правительства Удмуртии. Теперь предложения должны рассмотреть в Госсовете республики.

11:01, 11 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
269
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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