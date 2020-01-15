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Удмуртия намерена перекредитовать 5 млрд рублей коммерческих займов

09:00, 15 января, 2020
Дарья Саушина
Удмуртия намерена перекредитовать 5 млрд рублей коммерческих займов
09:00, 15 января, 2020
Дарья Саушина
133
0
#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: ИА Сусанин
133
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Связано это со снижением ключевой ставки в декабре 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют перекредитовать 5 млрд рублей. Как сообщает Минфин Удмуртской Республики, коммерческие займы планируется заменить более дешевыми деньгами. Напомним, что в декабре 2019 года Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25%.

14 января правительство региона объявило пять электронных аукционов по привлечению коммерческих кредитов на общую сумму 5 млрд рублей сроком на 3 года. Максимальная ставка составляет 7,14% годовых. При этом в Минфине ожидают, что в ходе проведения аукционов произойдет её снижение.

Полученные деньги направят на погашение коммерческих кредитов, полученных ранее под более высокие проценты. Планируемая экономия бюджетных средств составит более 15 млн рублей в год.

На 1 декабря 2019 года размер госдолга Удмуртии составлял 46 042,6 млн рублей, из них 19 250 млн рублей – банковские кредиты.

09:00, 15 января, 2020
Дарья Саушина
133
0
#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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