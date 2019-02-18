Объем выданных жителям Удмуртии кредитов увеличился на 37%

Просроченная задолженность сократилась с 4,9% до 3,5%.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году в Удмуртии отмечен рост кредитования. При этом, как сообщает пресс-служба отделения - Национального банка по республике, качество кредитного портфеля улучшилось.

«Драйвером роста кредитного рынка стало кредитование физических лиц. Кредитный портфель населения увеличился более чем на 20%», - рассказала на итоговом совещании участникам финансового рынка региона управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Татьяна Жиганшина.

Объем выданных жителям региона кредитов в прошлом году был на 37% больше, чем в 2017 году. При этом доля просроченной задолженности в течение года стала меньше: с 4,9% до 3,5% на 1 января 2019 года.

Вновь выданные кредиты организациям и предприятиям Удмуртии составили 133,6 млрд рублей. В 2018 году средняя ставка для юрлиц снизилась почти на 4 процентных пункта.