play
pause
  • $ 66.7 ↑
  • € 75.25 ↑

Объем выданных жителям Удмуртии кредитов увеличился на 37%

11:22, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:22, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
154
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит
Фото: susanin.news
154
0

Просроченная задолженность сократилась с 4,9% до 3,5%.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году в Удмуртии отмечен рост кредитования. При этом, как сообщает пресс-служба отделения - Национального банка по республике, качество кредитного портфеля улучшилось.

«Драйвером роста кредитного рынка стало кредитование физических лиц. Кредитный портфель населения увеличился более чем на 20%», - рассказала на итоговом совещании участникам финансового рынка региона управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Татьяна Жиганшина.

Объем выданных жителям региона кредитов в прошлом году был на 37% больше, чем в 2017 году. При этом доля просроченной задолженности в течение года стала меньше: с 4,9% до 3,5% на 1 января 2019 года.

Вновь выданные кредиты организациям и предприятиям Удмуртии составили 133,6 млрд рублей. В 2018 году средняя ставка для юрлиц снизилась почти на 4 процентных пункта.

11:22, 18 февраля, 2019
Диана Ворончихина
154
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2019
4575

Все школы Ижевска закрыли на карантин

3311
17:30, 11 февраля, 2019

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

2943
18:15, 14 февраля, 2019

Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

2876
17:10, 12 февраля, 2019

Популярный эстрадный певец Стас Михайлов съехал с ледяной горки в Ижевске

2828
16:05, 15 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5977

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

4358
12:50, 15 февраля, 2019

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

1963
10:40, 14 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1699
15:45, 12 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

1270
12:10, 13 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

19:00, 12 февраля, 2019
3422

Умер актер из «Крестного отца» и «Доктора Хауса» Кармен Аргензиано

1570
18:20, 12 февраля, 2019

Полицейские в Индонезии запугивали подозреваемого змеей

799
16:36, 11 февраля, 2019

Стала известна стоимость туристического билета на Марс

779
09:30, 13 февраля, 2019

«Важный партнер»: Украине помогут вступить в НАТО

688
16:37, 12 февраля, 2019