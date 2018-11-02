Более 40 млн рублей получили проекты из Удмуртии от Фонда президентских грантов

По итогам второго конкурса за 2018 год победителями от республики стали 34 проекта.

Ижевск. Удмуртия. По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов за 2018 год 34 проекта из Удмуртии стали его победителями. Они представили 5 городов и 6 районов республики.

В общую сумму расходов на реализацию каждого проекта кроме денег из Фонда президентских грантов также входят и средства софинансирования. При этом общая сумма грантов из фонда, которые получили команды-победители из Удмуртии, составила 40 670 195,99 рублей.

«Результаты конкурса говорят о том, что институты гражданского общества в Приволжском федеральном округе продолжают системно и активно развиваться… Хочется верить, что год от года эти показатели будут только увеличиваться…», - отметил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как сообщила пресс-служба полпреда, всего за год от Удмуртии поддержку получили 63 проекта, в прошлом году эта цифра составляла 31 проект. За весь 2018 год некоммерческие организации республики получили в общем 78 млн рублей, в прошлом году - 63 млн рублей.

Список проектов-победителей по итогам второго конкурса 2018 года от Удмуртии представлен следующим образом:

- Создание общей площадки «Культурная база «Короленко-8» для организованных и неформальных сообществ по интеллектуально-познавательным творческим направлениям представил «Молодёжный культурно-спортивный центр "Тайм-клуб"» из Глазова. Размер гранта составил 499 796 рублей.

- Центр трудовой реабилитации и абилитации - проект, направленный на повышение качества жизни инвалидов Ижевска, Воткинска и Можги, представило региональная организация «Всероссийского общества инвалидов». Размер гранта составил 5 670 680 рублей.

- Проект «Технологии дистанционного обучения для детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, способствовать распространению технологий дистанционного образования в учебной деятельности школ в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья» представила АНО «Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений "Универсум"» из Глазова. Размер гранта составил 1 541 657 рублей.

- Проект «ЛЕТО ВМЕСТЕ: Первый Всероссийский фестиваль летних видов спорта для детей-инвалидов и их семей» предполагает включение детей-инвалидов и их родителей в жизнь общества через адаптивный спорт и совместный активный досуг с участием волонтёров. Проект представила общественная организация «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска». Размер гранта составил 2 999 050 рублей.

- «Программу по подготовке руководящих составов студенческих отрядов Удмуртской Республики» от Удмуртского РО МООО «РСО» предполагает подготовку не менее 230 управленческих кадров для последующей организации занятости более 1000 членов студотрядов и решения проблем трудоустройства молодёжи в 2018-2019 учебном году. Размер гранта составил 590 254 рубля.

- Проект «Солнечная ИЗО-студия как эффективный метод абилитации детей с синдромом Дауна» собирается вовлечь в изобразительную деятельность детей с синдромом Дауна и развить работу ИЗО-студии. Проект принадлежит региональному общественному движению в Удмуртии в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечный мир». Размер гранта составил 557 127 рублей.

- Проект «Создание инженерной инновационной площадки с использованием современных технологий на базе станции юных техников моногорода Воткинска» призван сформировать технические компетенции у школьников моногорода для освоения высококвалифицированных рабочих профессий будущего путём создания инженерного инновационного класса. Автором проекта стала АНО «Центр инновационного развития "Бизнес-линия"». Размер гранта составил 1 537 071 рубль.

- Созданию сети детских футбольных клубов для девочек «Торпедо» в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге, Воткинске и Камбарке поспособствует проект от АНО «Спортивный клуб "Торпедо"» и грант в 2 436 931 рубль.

- Литературный фестиваль «На родине П. И. Чайковского» от РОО «Совет ветеранов работников культуры Удмуртской Республики» получил грант в 1 197 494 рубля.

- Проект «Глиняная сказка» от местной можгинской общественной организации по обеспечению интеграции детей-инвалидов в обществе «Дети Солнца» призван создать инклюзивную гончарную мастерской в Можге. Размер гранта составил 262 365 рублей.

- Проект «Герои народа - герои страны» от общественного еврейского благотворительного фонда «ХЭСЭД – Ариэль» Удмуртии направлен на преодоление тенденций ксенофобии среди детей и подростков и укрепление единства многонационального народа России через организацию научно-исследовательской работы школьников, посвящённой Великой Отечественной войне. Размер гранта составил 878 342 рубля.

- Проект «Юный краевед» от регионального отделения ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» призван создать добровольческое просветительское сообщество из числа школьников Селтинского района Удмуртии для вовлечения их в исследовательскую, краеведческо-просветительскую деятельность и улучшение качества гражданско-патриотического воспитания. Размер гранта составил 498 233 рубля.

- Созданием этно-театра «Колёса питран» в Глазове озаботилась РОО «Общество бесермянского народа в Удмуртской Республике». На создание театра Фонд президентских грантов выделит 1 119 580 рублей.

- Проект «СвойХод» формирует интеллектуальный досуг для подростков и молодёжи через настольные игры как традиции семейного досуга. Создание площадки для «трудных» подростков по образовательной программе «Инструктор по настольной игре» с последующим трудоустройством в летний период предлагает АНО «Центр открытых коммуникаций и образовательных инициатив "Школа школ"» из Воткинска. Размер гранта составил 360 973 рубля.

- Проект «мы ЗА адаптивный спорт» от РОО «Федерация баскетбола Удмуртии» предлагает интеграцию инвалидов в общество посредством баскетбола на колясках. Размер гранта составил 3 422 773 рубля.

- Клуб «Радуга семейного досуга» планирует создать АНО Спортивно-досуговый центр «Равные возможности» в селе Юкаменском. Здесь планируют укрепить институт сельской семьи посредством вовлечения её членов в совместную познавательную, культурно-досуговую, спортивную и творческую деятельность. Размер гранта составил 498 042 рубля.

- Проект «БиблиоКафе в деревню» представила местная общественная организация Воткинского района «Совет работающей молодёжи». В деревне Кукуи планируют создать многофункциональную площадку на базе сельской библиотеки для содействия повышению уровня организации досуга подростков и молодёжи. Размер гранта составил 323 000 рублей.

- Проект «"Зарни Шыкыс" - сокровищница ремёсел удмуртов города Воткинска» от удмуртского регионального общественного движения молодёжи «Поколение некст» из Воткинска призван сохранить и развить народное ткачество в городе с использованием современных технологий и традиций воткинских мастериц через создание обучающей площадки на базе МАУК «Сад имени П.И. Чайковского». Размер гранта составил 336 633 рубля.

- Проект «Дворец добра» от благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Добро» из Ижевска призван повысить доступность дополнительного образования для семей, имеющих ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, через включение в систему дополнительного образования и интеграцию ребёнка в социум. Размер гранта составил 796 882 рубля.

- «Всероссийский молодежный хоровой лагерь» планирует создать РОО «Музыкальное общество Удмуртской Республики». Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи через приобщение к коллективному исполнительству и на знакомство с лучшими образцами вокально-хоровой музыки. Размер гранта составил 2 307 547 рублей.

- Проект «Прикоснись к природе сердцем» от «Клуба охотничьих собак» из деревни Старые Копки Селтинского района призван дать возможность сохранения жизни диких животных на территории клуба путём создания оптимальных, безопасных, комфортных и гуманных условий. Размер гранта составил 428 834 рубля.

- Создание экологической тропы природных источников «Родниковый хоровод» - проект от АНО «Экологическая организация "Живые родники"». Проект направлен на благоустройство родников в деревне Тылыс, в МО «Палагайское» и в деревне Тат - ключи Юкаменского района, с целью создания экологической тропы природных источников «Родниковый хоровод» и повышения экологической культуры населения. Размер гранта составил 482 106 рублей.

- «Мы в игре!» - проект создания детской хоккейной команды инвалидов с ДЦП от РОО инвалидов «Следж хоккейный клуб "Удмуртия" имени В.Н. Кузнецова». Размер гранта составил 2 993 276 рублей.

- Проект «Создание студии мульттерапии для детей с нарушением зрения и задержкой психического развития» от РОО УР по обеспечению взаимодействия гражданского общества и административных структур «Мой город - мой дом» из Воткинска предполагает создать предметно-развивающее пространство, стимулирующее активизацию психического, психологического и эмоционального состояния у детей с ограниченными возможностями здоровья, за счёт работы студии мульттерапии на базе инклюзивной площадки города вотинского детсада №40. Размер гранта составил 499 090 рублей.

- «Повышение культуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами в городах Удмуртской Республики» - так называется проект региональной экологической общественной организации Удмуртии «Город-сад-ЯРУШКИ». Он направлен на улучшение состояния сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Размер гранта составил 475 448 рублей.

- «Защита прав детей: партнерство, правовое просвещение, юридическая и правозащитная помощь» - проект ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных инициатив». Он направлен на повышение доступности, качества юридической и правозащитной помощи в вопросах защиты прав детей через развитие устойчивого долгосрочного партнерства. Размер гранта составил 2 433 409 рублей.

- Проект «Здравствуй, снежный волейбол!» от удмуртской республиканской федерации волейбола призван способствовать развитию волейбола на снегу в Ижевске как нового доступного вида спорта для всех желающих. Размер гранта составил 491 086 рублей.

- «Сарапул. Энциклопедия победителей» - так называется проект от сарапульской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В рамках проекта планируют создать электронный информационный краеведческий ресурс, сохранив память о воинах-участниках Великой Отечественной войны из Сарапула у будущих поколений. Размер гранта составил 500 000 рублей.

- Проект «Фронтовой "треугольник" - Ангел веры» от УРО общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» направлен на укрепление национальной исторической памяти и исторической преемственности, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Размер гранта составил 441 337 рублей.

- Созданию многопрофильного пресс-центра «Точка» посвящён проект АНО «Центр театрального искусства "Точкин дом"» в Сарапуле. Здесь планируют наладить профессиональную ориентацию в области кинематографии и журналистики, а также содействовать становлению интеллектуальной и социальной компетентности детей и молодёжи в процессе речевой, игровой и продуктивной деятельности посредством изучения основ профессии журналиста. Размер гранта составил 2 601 018 рублей.

- Межрегиональный фольклорный этнофестиваль национальной бесермянской культуры «Наследие бесермян: от прошлого к настоящему» от АНО «Центр возрождения бесермянской культуры» из деревни Шамардан Юкаменского района призван создать инклюзивное пространство, привлечь и содействовать творческой реализации детей и молодёжи к своим корням и таким образом, возродить бесермянскую культуру и язык. Размер гранта составил 489 776 рублей.

- Проект «Доступность физической культуры и спорта для лиц с ОВЗ» от районной организации УРООО «Всероссийское общество инвалидов» в посёлке Ува планирует внедрение физической культуры в жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья и систематизация её как жизненно необходимой социальной услуги. Размер гранта составил 310 394 рубля.

- Проект «Купеческая лавка "Булычев и Ко"» от селтинского районного отделения УРО ВОО «ВООПИК» призвано сохранить и возродить сельское купечество через создание купеческой лавки «Булычев и Ко» в селе Селты. Размер гранта составил 367 383 рублей.

- Уличные тренажёры для людей с ограниченными возможностями планирует установить районная организация УРООО «Всероссийское общество инвалидов» в селе Алнаши. Размер гранта составил 322 603 рубля.