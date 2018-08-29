В Удмуртии 10 добровольческих проектов получили гранты на 1,5 млн рублей

В конкурсе принимали участие молодежные и детские общественные организации из разных районов республики.

Ижевск. Удмуртия. 10 проектов в области добровольчества в Удмуртии получили гранты. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике, общий фонд составил 1,5 млн рублей.

В конкурсе принимали участие молодежные и детские общественные организации из разных районов республики. Среди победителей 3 образовательных проекта: семинар для координаторов волонтёрских отрядов, семинар для лидеров волонтёрских отрядов и семинар для медиаволонтёров. 3 проекта касались создания ресурсных центров по развитию добровольчества в Удмуртии в целом, в Завьялово и в Можге. Можгинский проект расширил свою работу по развитию волонтёрства во всём южном кусте республике.

Также был поддержан проект по информационному сопровождению добровольческой деятельности и проект по поддержке поисковой деятельности, который предложил «Регион 18».