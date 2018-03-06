153 семьи в Удмуртии обратились за выплатами на первенца

Сумма выплаты в 2018 году составляет 8 964 рубля.

Ижевск. Удмуртия. За выплатой денег на первого ребенка с начала 2018 года обратились 153 семьи из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики республики со ссылкой на Удмуртстат, на 5 марта в регионе родились 2 472 малыша, из них 819 – первенцы.

Размер пособия на сегодняшний день составляет 8 964 рубля. Выплата производится ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения им полутора лет.

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили её. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка», - рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Отметим, указом главы Удмуртии Александром Бречаловым, с 1 января 2018 года в республике установлена ежемесячная выплата семьям, в которых после 31 декабря 2017 года родился третий и последующий ребенок. Размер такой выплаты равен 8 964 рубля. Выплачивают ее до достижения ребенком 3 лет.

Кроме того, в Удмуртии для поддержки многодетных семей в Удмуртии предусмотрены такие меры, как: компенсация в размере 30% расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание для учащихся школ 1 раз в день в течение учебного года из расчета 30 руб. за обед, бесплатные лекарства по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет 6 месяцев и другие.

Отметим, в 2005 году в Удмуртии учреждена государственная награда - знак отличия «Материнская слава», которую получают матери, воспитавшие трех и более детей. Такой награды удостоились уже 689 женщин республики.

Также в 2013 году учреждена госнаграда Удмуртской Республики знак отличия «Родительская слава», которой награждаются родители, состоящие в браке, достойно воспитавшие пять и более детей, а также одинокие отцы, которые воспитали троих и более детей. Знаком отличия «Родительская слава» награждено 105 многодетных семей и 15 одиноких отцов Удмуртии.

Жителям, награжденным знаками отличия, присваивается звание «Ветеран труда Удмуртской Республики» и выплачивается единовременная выплата размером 20 тыс. рублей.