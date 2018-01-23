Власти Ижевска хотят взять в кредит почти миллиард рублей

Три аукциона проведут в феврале 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска хотят взять в кредит 900 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, три аукциона проведут в феврале 2018 года.

«Цель проведения аукционов - рефинансирование существующих коммерческих кредитов под более низкие процентные ставки», - говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что привлечение таких займов не приведет к увеличению муниципального долга и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание.

Начальная (максимальная) ставка по кредиту будет оставлять 8,8% годовых.