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      Власти Ижевска хотят взять в кредит почти миллиард рублей

      08:30, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      08:30, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      780
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      780
      0

      Три аукциона проведут в феврале 2018 года.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска хотят взять в кредит 900 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, три аукциона проведут в феврале 2018 года.

      «Цель проведения аукционов - рефинансирование существующих коммерческих кредитов под более низкие процентные ставки», - говорится в сообщении.

      В администрации также отметили, что привлечение таких займов не приведет к увеличению муниципального долга и позволит сократить расходы бюджета на его обслуживание.

      Начальная (максимальная) ставка по кредиту будет оставлять 8,8% годовых.

      08:30, 23 января, 2018
      Георгий Поветкин
      780
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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