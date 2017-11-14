Почти 19 млн рублей задолжал городу владелец сети билбордов в Ижевске

Судебные приставы не могут взыскать с него долги из-за того, что у предпринимателя нет имущества.

Ижевск. Удмуртия. Владелец сети рекламных конструкций по всему Ижевску Станислав Лысков задолжал в бюджет города почти 19 млн рублей. По одному решению Арбитражного суда Удмуртской Республики он обязан выплатить 8 070 985,94 рублей, по второму – 10 845 820,99 рублей. Сумма накопилась за счет необоснованного обогащения за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Решения по исполнительным производствам были приняты еще в 2016 году, однако до сих пор не исполнены. Об этом говорится в письме главы Ижевска Юрия Тюрина и.о. руководителя Управления ФССП по Удмуртии Игорю Наговицыну.

Депутат Госсовета Удмуртии четвертого созыва Станислав Лысков, отчитываясь о своих доходах за 2012 год, указал, что владеет земельным участком на 520 квадратных метров, жилым домом, квартирой (135,7 кв.м), долей в квартире площадью 22,5 «квадратов», машиноместом (31,47 кв.м), нежилым помещением (27,7 кв.м), а также автомобилями LAND ROVER RANGE ROVER SPORT и JAGUAR XJ.

Однако к моменту визита судебных приставов собственником автомобилей оказалось другое лицо, а Лысков – просто допущен к управлению. Аналогичная ситуация и с другим имуществом, которое можно было бы реализовать.

По данным информационной системы Seldon.Basis, Станислав Лысков является руководителем двух организаций - ИП Лысков Станислав Витальевич и ООО «Гарант-Реги». Чистый убыток юридического лица по итогам 2016 года составил 11,03 млн рублей. «Упала за последний год отчетности из-за увеличения расходов, не связанных с основной деятельностью», - говорится в пояснении на сайте информационной системы.

Должника неоднократно вызывали на заседания комиссии по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также предупреждали об уголовной ответственности.

«Более 70% городского бюджета - это расходы на социальную сферу, от его наполнения зависит качество подготовки школ, детских садов к новому учебному году, отопительному сезону, выплата заработной платы бюджетникам, исполнение других социальных обязательств», - отмечал в августе 2016 года глава Ижевска Юрий Тюрин. Злостное неисполнение со стороны должников обязанности по погашению дебиторской задолженности перед бюджетом приводит к серьезным нарушениям общественных интересов горожан. «Прошу принять меры <…> по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) <…> и привлечь Лыскова С.В. к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ», - говорится в завершении письма.