5,5 лет тюрьмы получил глава одного из муниципалитетов Сарапульского района за взятку

Также он 3 года не сможет занимать государственные должности.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд вынес приговор экс-главе муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района Сергею Лагунову. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, с 2014 года по сентябрь 2016 он брал взятки с граждан за передачу муниципальных участков в аренду.

Общая сумма взяток за указанный период составила более 600 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении него возбудили по части 4 статьи 290 УК России («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные главой органа местного самоуправления в значительном размере»). Лагунов вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года.