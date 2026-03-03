Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе спасатели пришли на помощь 82-летней женщине, которая застряла в заснеженном овраге у реки Чепца. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Сигнал в службу 112 поступил 2 марта. Пенсионерка рассказала, что отправилась вдоль реки искать свою пропавшую собаку. В снегу она потеряла валенки и в итоге застряла в овраге. Самостоятельно выбраться на поверхность женщина 1943 года рождения не смогла.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшую из сугроба и передали бригаде скорой помощи. Пенсионерку доставили в больницу для осмотра.

Собаку так и не нашли.