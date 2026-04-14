Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске мужчину чуть не унесло течением реки Иж

10:44, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске мужчину чуть не унесло течением реки Иж
10:44, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение людей
Источник фото: МЧС Удмуртии
144
0

К счастью, пострадавшего заметил прохожий.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 13 апреля в службу спасения поступило сообщение о тонущем человеке на реке Иж. Инцидент произошёл в районе улицы Зимней, у дома №11. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Как выяснилось, 59-летний мужчина упал в воду при неизвестных обстоятельствах и его начало уносить течение. Тонущий из последних сил ухватился за ветку и держался, но самостоятельно выбраться уже не мог. К счастью, его заметил прохожий.

На место оперативно прибыли спасатели. Пожарный Максим Гнездин зашёл в воду, использовал спасательный круг, устройство для спасения утопающих и начал тянуть пострадавшего к берегу. Совместными усилиями команды мужчину удалось быстро вытащить из воды.

Спасённый сильно замёрз и не мог говорить. Его сразу доставили в тёплое помещение. Там мужчину переодели, укутали одеялами и дождались врачей. После этого он был госпитализирован.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:44, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спасение людей