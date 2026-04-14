Ижевск. Удмуртия. Вечером 13 апреля в службу спасения поступило сообщение о тонущем человеке на реке Иж. Инцидент произошёл в районе улицы Зимней, у дома №11. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

Как выяснилось, 59-летний мужчина упал в воду при неизвестных обстоятельствах и его начало уносить течение. Тонущий из последних сил ухватился за ветку и держался, но самостоятельно выбраться уже не мог. К счастью, его заметил прохожий.

На место оперативно прибыли спасатели. Пожарный Максим Гнездин зашёл в воду, использовал спасательный круг, устройство для спасения утопающих и начал тянуть пострадавшего к берегу. Совместными усилиями команды мужчину удалось быстро вытащить из воды.

Спасённый сильно замёрз и не мог говорить. Его сразу доставили в тёплое помещение. Там мужчину переодели, укутали одеялами и дождались врачей. После этого он был госпитализирован.