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Под Ижевском утонул актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин

13:16, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Под Ижевском утонул актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин
13:16, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
9405
0
#Русский драматический театр\n#актер\n#гибель на воде
Источник фото: Русский драматический театр Удмуртии
9405
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Тело мужчины водолазы нашли в Кенском пруду.

Завьялово. Удмуртия. Погиб актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин. Печальную весть сообщила пресс-служба театра. 

Как рассказали «Сусанину», артист утонул в Кенском пруду Завьяловского района. 

Напомним, 38-летний мужчина утонул 12 июня. В результате поисковых и водолазных работ тело утонувшего извлекли из водоема 13 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 2024 году Сергей со своей семьей переехал работать в Ижевск из Курска, где он 15 лет играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина. 

Прощание с Сергеем Тоичкиным состоится в субботу, 14 июня  с 14:00 до 16:00 по адресу: Ижевск, проезд Квартальный, 25. 6+

 

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13:16, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
9405
0
#Русский драматический театр\n#актер\n#гибель на воде