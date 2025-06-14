Завьялово. Удмуртия. Погиб актер Русского драматического театра Удмуртии Сергей Тоичкин. Печальную весть сообщила пресс-служба театра.

Как рассказали «Сусанину», артист утонул в Кенском пруду Завьяловского района.

Напомним, 38-летний мужчина утонул 12 июня. В результате поисковых и водолазных работ тело утонувшего извлекли из водоема 13 июня. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 2024 году Сергей со своей семьей переехал работать в Ижевск из Курска, где он 15 лет играл на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Прощание с Сергеем Тоичкиным состоится в субботу, 14 июня с 14:00 до 16:00 по адресу: Ижевск, проезд Квартальный, 25. 6+