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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Второй ландшафтный пожар произошёл в Удмуртии с начала года

09:28, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Второй ландшафтный пожар произошёл в Удмуртии с начала года
09:28, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Граховский район\n#пожар\n#ландшафтный пожар\n#МЧС Удмуртии\n#огонь
Источник фото: глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин
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Горела трава в Граховском районе.

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе Удмуртии произошёл второй с начала 2025 года ландшафтный пожар. Об этом сообщает глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Возгорание началось днём 31 марта недалеко от деревни Поршур. Горела трава на площади 0,3 гектара.

«Возгорание потушено силами пожарных Государственной противопожарной службы Удмуртии, добровольных пожарных, работников администрации района», – говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о первом ландшафтном пожаре поступило утром того же дня. Он случился на улице Брянской в Ижевске.

При этом пожароопасный сезон стартует с 7 апреля.

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09:28, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Удмуртия\n#Граховский район\n#пожар\n#ландшафтный пожар\n#МЧС Удмуртии\n#огонь