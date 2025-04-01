Грахово. Удмуртия. В Граховском районе Удмуртии произошёл второй с начала 2025 года ландшафтный пожар. Об этом сообщает глава Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин в своём Телеграм-канале.

Возгорание началось днём 31 марта недалеко от деревни Поршур. Горела трава на площади 0,3 гектара.

«Возгорание потушено силами пожарных Государственной противопожарной службы Удмуртии, добровольных пожарных, работников администрации района», – говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о первом ландшафтном пожаре поступило утром того же дня. Он случился на улице Брянской в Ижевске.

При этом пожароопасный сезон стартует с 7 апреля.