Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской и запрещена) ужесточили наказание. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ранее суд первой инстанции признал семерых жителей Ижевска и Воткинска виновными в организации деятельности религиозного объединения, подлежащего ликвидации. Они намеренно продолжали деятельность в организации, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о ее ликвидации за экстремистскую деятельность.

Однако прокуратура не согласилась с приговором, указав на существенные нарушения закона.

Апелляцию рассмотрел Верховный суд Удмуртии. В отношении двоих фигурантов штраф был заменён на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с немедленным заключением под стражу в зале суда. Еще двоим подсудимым заменили условное отбывание наказание на реальный срок. Их также взяли под стражу в зале суда.

Одному подсудимому зачли нахождение под стражей за полтора дня лишения свободы в счёт отбывания в трехлетний срок лишения свободы. Второму осуждённому назначили домашний арест из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В отношении одного из фигурантов приговор оставлен без изменения.