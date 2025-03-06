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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы»* в Удмуртии ужесточили наказание

17:22, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы»* в Удмуртии ужесточили наказание
17:22, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#судейское сообщество\n#борьба с экстремизмом\n#происшествия\n#суд
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Вынесенный приговор обжаловала прокуратура.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской и запрещена) ужесточили наказание. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ранее суд первой инстанции признал семерых жителей Ижевска и Воткинска виновными в организации деятельности религиозного объединения, подлежащего ликвидации. Они намеренно продолжали деятельность в организации, несмотря на вступившее в законную силу решение суда о ее ликвидации за экстремистскую деятельность.

Однако прокуратура не согласилась с приговором, указав на существенные нарушения закона.

Апелляцию рассмотрел Верховный суд Удмуртии. В отношении двоих фигурантов штраф был заменён на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с немедленным заключением под стражу в зале суда. Еще двоим подсудимым заменили условное отбывание наказание на реальный срок. Их также взяли под стражу в зале суда. 

Одному подсудимому зачли нахождение под стражей за полтора дня лишения свободы в счёт отбывания в трехлетний срок лишения свободы. Второму осуждённому назначили домашний арест из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

В отношении одного из фигурантов приговор оставлен без изменения.

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17:22, 06 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
140
0
#Удмуртия\n#судейское сообщество\n#борьба с экстремизмом\n#происшествия\n#суд